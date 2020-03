Alison Mandel y su difícil experiencia durante el parto: "Sentí más miedo que dolor"

A principios de marzo, Alison Mandel y Pedro Ruminot recibieron a su primer hijo juntos. Desde su nacimiento, el pequeño ha tenido varias apariciones en Instagram, en donde su madre llevó un periódico registro de sus cambios durante el embarazo.

Ahora, la comediante se encuentra viviendo la maternidad de una manera distinta, tema del que también ha hablado en la plataforma. Pero si bien su rutina junto al bebé ha sido positiva, su experiencia durante el parto fue completamente distinta.

Así lo dio a conocer en sus historias de Instagram, en las que respondió algunas de las preguntas realizadas por sus seguidores. Al ser consultada por si le dolió tener a su bebé, Alison Mandel contestó: "sentí más miedo que dolor".

Según explicó, tuvo algunas complicaciones durante el proceso debido a que su embarazo era de riesgo. La comediante tenía placenta previa oclusiva, lo que hacía imposible tener un parto normal. En esta condición, el orificio cervical interno se encuentra cubierto por la placenta, lo que impide un parto vaginal.

Cuando existe placenta previa al final del embarazo, los médicos optan por realizar una cesárea programada, como fue el caso de Alison Mandel. "No dolió tanto, duele la via culia que le ponen a una (sic)", respondió a otro usuario. También señaló que ese día fue "muy intenso! Muchas emociones. No fue un día fácil".

Consultada por si tendría otro hijo, la comediante reconoció que le gustaría. "Tendría. Tendría tres, pero no puedo, así que voy a tener uno no más", dijo. "Podría, pero fue muy peligroso todo… Mejor vivir con mi bebito, mi amor y mis hijastros", agregó en otra historia.

Desliza para ver más respuestas:

Sigue leyendo