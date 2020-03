Actriz Andrea Velasco contrae coronavirus en Nueva York: "Tengo tos satánica y dolores de cabeza"

La actriz chilena Andrea Valasco, reveló en su cuenta de Twitter que contrajo el coronavirus en Nueva York. “Día 13 desde que me agarré el bicho. Ya no tengo fiebre, sólo tos satánica y dolores de cabeza que van y vienen. No salgo ni a la esquina”, escribió.

Su mensaje causó preocupación entre sus seguidores. “Es como una gripe fuerte con fiebres altas que van y vienen, ‘dolor de hueso’ y cabeza. Si no estás dentro del grupo de mayor riesgo: Paracetamol, reposo, jarabe para la tos y por sobretodo aislamiento! Evitar el Ibuprofeno”, describió sobre los síntomas que ha tenido.

Además aprovechó de pedir a las personas que la siguen, que sean responsables con la enfermedad, y no salir de casa. "Más tarde que temprano todos tendremos el bicho, a unos les dará mas suave que a otros, lo importante son nuestros mayores de 60 y personas con otras condiciones de salud. A no desesperar y a quedarse en casa!!", agregó.