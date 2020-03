Karol Lucero es criticado en redes sociales tras “alardear” de su aislamiento

A Karol Lucero no le han dado tregua en redes sociales. Cada comentario que publica es criticado por sus seguidores, quienes consideran, que muchas veces, se muestra alejado de la realidad del país, por sus múltiples viajes.

Sin embargo, en esta oportunidad, el animador de televisión decidió volver de uno de sus últimos paseos para guardar cuarentena y prevenir contagios por coronavirus.

Raquel Argandoña genera inquietud tras comentario "feminista" en "Bailando por un Sueño" No convenció con sus palabras

El conductor radial, aprovechó el aislamiento para subir una última publicación. “Trabajando desde #casa + #Netflix + #recreos …Cuantos así? ❤️ #photooftheday “, escribió el expanelista del matinal Mucho Gusto.

Su comentario, no tardó en recibir una respuesta: “Pocos, muchos deben trabajar. Crees qué es justo?”, le reprochó un seguidor. A lo que Karol respondió: “y q es justo? Por eso es mejor vivir el día a día; no olvido mi pasado, disfruto mi presente, el futuro… no lo sé”, sentenció en la foto donde aparece con su polola.