Daniella Chávez en picada contra jurado de "Bailando por un Sueño": "Siempre me han castigado"

La noche del miércoles, Daniella Chávez presentó su onda disco en el programa Bailando por un Sueño. Sin embargo, su presentación fue la peor evaluada de la jornada, alcanzando 16 puntos en total. Esto, luego que el BAR le bajara dos puntos por las equivocaciones que sufrió durante el baile, las que perjudicaron el resultado final.

Si bien falta conocer la nota que le puso Carola de Moras, la modelo se mostró disconforme con el veredicto. Una situación que dejó en evidencia a través de Twitter, en donde arremetió contra el jurado del programa, a quienes acusó de exigirle mucho más que a otros participantes.

En su primer descargo, Daniella Chávez dio a conocer un problema que tuvo con su vestuario. "El traje no lo hago yo!", dijo, explicando que quedó a la vista una prenda color piel que se utiliza bajo el traje. "Todo estuvo listo hoy y solo me quedó una opción 'usarlo"", señaló.

Luego de esto, dirigió su descargo contra el jurado del programa. "Lo otro que quiero decir y la razón porque he querido renunciar, es porque desde el día uno me he sentido menospreciada por parte del jurado. Siempre me han castigado, hay personajes que no bailan y por lástima le ponen buena nota o porque son del canal!", lanzó.

Además, aseguró que "hay cosas que no salen en tv! Yo me fracturé mi costilla, hay gente que bailó sentada más de 40 segundos y le pusieron excelente nota. Yo hubiese hecho eso, soy la peor! Siempre para mí la exigencia es más, y otras y otros los protegen (arreglado). Otros son auspiciadores".

"Por eso no dan ganas de bailar #BailandoOndaDisco porque ya se las notas y se las disposición en mi contra y favorecer a otros que no bailan nada! Tengo primero que todo tratar de luchar contra la corriente por mi fundación y por qué estoy amarrada!", escribió con molestia.

Según Daniella Chávez, "solo quieren que mis fans manden mensajes de texto para salvarme y así ganar plata. Y a mí me hacen pebre en tv!!". "Me han perjudicado desde la ropa en adelante! Prometieron hablar de mi familia y muestran mi culo en la tv usándome!", dijo, asegurando que la televisión no está hecha para gente que dice la verdad. "Gracias por nada @canal13", cerró.

