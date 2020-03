La íntima revelación de Gala Caldirola: su papá tiene VIH

En el capítulo del lunes en la noche de "Bailando por un sueño" hubo mucho más que baile. Es así como los participantes hablaron sobre cómo están sobrellevando la actual crisis de salud por coronavirus.

Fue dentro de estas conversaciones que Gala Caldirola contó que le complica el hecho que su marido, Mauricio Isla, ya no vaya a viajar desde Turquía porque se cancelaron los partidos de la selección y eso implica que no verá a la hija de ambos.

Una abierta conversación

Pero la gran revelación llegó cuando habló sobre la situación de su familia en España. La ex chica reality dio a conocer que su padre tiene VIH.

Así se desarrolló ese diálogo entre Caldirola y el conductor de "Bailando por un sueño", Martín Cárcamo:

Gala: Allá, la verdad es que está súper complicado, porque me imagino que si hubieran tomado estas medidas antes, no se hubiera progragado tan rápido. Pero ahora mismo está súper crítica la situación.

No se puede salir de ninguna manera a la calle a menos que sea imprescindible, para ir a comprar en una farmacia o para ir al médico por alguna emergencia. No pueden salir de casa. De hecho, la policía constantemente circula por las calles mandando mensajes.

Pero, de todas maneras le quiero dar un poco de tranquilidad a la gente, voy a destacar algo que ha dicho Pachano. Mi padre también es una persona de alto riesgo por enfermedades, él tiene el VIH también.

Martín: ¿Tu padre?

Gala: Sí, mi papá. Y yo le pregunté '¿Cómo estás? ¿Qué medidas tienes que tomar?' Pues… El doctor le dijo que tiene que estar tranquilo y que no hay que alarmarse. Que simplemente hay que tratar de evitar, las personas sobre todo de alto riesgo, las personas que puedan…

Martín: Una pregunta, ¿tu padre no está con tu madre? No están juntos…

Gala: No.

Martín: ¿Y, tu padre con quién está viviendo? O sea, porque tu padre está obviamente viviendo en una situación donde tiene que estar guardado en su casa. ¿Él está acompañado por alguien? ¿Alguien lo está ayudando? Por ejemplo, con el tema doméstico, por decirlo de alguna forma.

Gala: Bueno, él tiene su pareja y me imagino que está con ella. Y mi hermano vive en el mismo lugar, sólo que con su pareja en un lugar independiente. Y están bien. Simplemente aislados, no pueden trabajar. También eso es una preocupación, porque uno tiene que trabajar para vivir, entonces es un poco complicada la situación por eso. Pero están bien y, la verdad es que me dio bastante tranquilidad cuando hablé con él porque me dijo que no hay que alarmarse, simplemente hay que ocuparse.

Martín: ¿Cuánto tiempo lleva tu familia en casa?

Gala: Yo creo que esta semana es cuando se ha puesto todo más drástico. antes, obviamente se invitaba a la gente a no salir a las calles, pero ahora

Esta no es la primera vez que Caldirola revela detalles de su vida privada en el estelar de Canal 13. Ya había hablado de la crisis que estaría viviendo con Isla.

