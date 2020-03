Andreina Fiallo, exesposa de Freddy Guarín tendría nuevo amor

View this post on Instagram

ESTO SOY YO: Soy una persona de sentimientos debiles pero con caracter fuerte. Soy una persona celosa, Odio q me mientan, no Siempre ando de buen humor, no presumo de algo q no tengo, al contrario, doy las gracias por lo poco y nada q poseo. A veces me enfado rapido, soy muy Dificil de entender… Pero aun asi, prefiero q me desconfien de como Soy a q me amen por algo q aparento ser. 😑 #QAVAH