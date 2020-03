El reclamo de la ex de Jessi Uribe contra programa que habló de ella

El sábado La Red entrevistó a Dayana Gamboa, quien supuestamente era pareja del nuevo amor de Sandra Barrios.

La mujer afirmó que Sandra comenzó su relación con Armando Espinoza cuando aún estaba con ella.

El hecho molestó bastante a Sandra, quien a través de sus redes sociales publicó un comunicado afirmando que el programa no estaba contando la verdad.

A post shared by Mapa de Famosos (@mapadefamosos) on Mar 15, 2020 at 3:46pm PDT

La ex de Jessi Uribe también afirmó lo siguiente:

"No hay derecho. Cabe aclarar que La Red no me buscó, no tengo ningún representante y no he querido hablar de otras cosas porque, repito, no he tenido contacto con ellos, como lo manifiesta uno de sus presentadores".