Así pasan la cuarentena las famosas chilenas para prevenir contagios por coronavirus

View this post on Instagram

¡Hola! Hay algo que quiero pedirles . Este fin de semana no salgan de la casa (A menos que sea urgente) Al salir te expones al contagio. . "Pero soy joven y sana, si me contagio no pasa nada" EXACTO! a TI no te pasa nada, pero verás. . Al no mostrar síntomas hasta por 14 días a pesar de estar [email protected] puedes contagiar a MUCHAS personas. "Pero sólo es una gripe fuerte y nada mas" . SI", Pero si MUCHOS se contagian al mismo tiempo, los centros de salud no van a dar abasto para todos, y esto es fatal para muchas personas con condiciones de riesgo: . – Quizas tu [email protected] – Tu [email protected] asmá[email protected] – Tu familiar que se está recuperando de cáncer… por ejemplo . Frenar la expansión del virus depende de nosotros . Aprovechemos que recién empieza y es más controlable . Luego será más difícil. . Buen Domingo para todos