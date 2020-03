La lujosa fiesta con la que Aura Cristina Geithner celebró su cumpleaños

View this post on Instagram

"Hoy festejo el dia en que nací. 9 Marzo Gracias VIDA por darme la oportunidad de seguir soñando y trabajando en lo que me apasiona.🌹Gracias mi gente por brindarme su cariño y apoyo. Amor es lo que hay. 🌹🌹 #FelizLunes #auracristinageithner #lapotradelabanda #colombia #beautiful #HappyBirthday #happy #love #felizcumpleaños #blessings #fashion #style #mariachi #likes4follow #follow #otdd #loveyouall #ad #picoftheday #instalike #instacool #instagood #party #PASION #Medellin #friend #beauty #igersjp #adventures 🎁🎁 @candelariamoda @clinicaisis