¿Presentadoras de programa de RCN se lanzaron indirectas en vivo?

View this post on Instagram

#ResumenDeHoy Nuestra Casa se llenó de alegría, música y mucho amor junto a @espitiamario @dubanbayona1 @haroldortega1 @jimmyzambranof 😍🤩🧡 También compartimos junto a @fundaciónsegundosdeVida 👏🏻 . ¿Del 1 al 10 que tanto les gustaron los invitados de hoy? A nosotros 1️⃣0️⃣