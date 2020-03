Fotos: Cambio de look de Catalina Gómez conquistó a más de uno

View this post on Instagram

No es lo mismo 𝓂𝒾𝓇𝒶𝓇 que 𝕠𝕓𝕤𝕖𝕣𝕧𝕒𝕣 … El que mira, dirige la vista y el que observa, la detiene🤎 (Ahhh amores a mí por más que este flaca o gorda siempre se me ven los huesitos porque soy bien 'huesuda' por ejemplo cuando estoy de espaldas y me agacho 'en cuatro' se me cuentan una a una las costillas, la clavícula, el omoplato, la cresta iliaca, etc etc así que #haters relax que además de todo amo mi calavera💀 y me encanta👌🏼y en cuanto a mí ombligo me dicen que lo tengo raro o hasta que no tengo ombligo y pues si! Si tengo🙄 lo que pasa es que la gente si no ve un huequito entonces ya dicen que uno no tiene ombligo🤷🏼‍♀️ a mí me da hasta risa escribir sobre esto pero hay gente que en lugar de admirar las fotos solo dicen, me imagino el tono y todo😅🤣🤣🤣: Y el ombligo??? Y yo les contesto: El ombligo bien! Saludes les manda🤗! No es ni profundo, ni salido, es medio planito, tuve hernia umbilical con mis 2 embarazos, en el primero me la operaron y haciendo deporte se me daño la cirugía y en el segundo embarazo me pusieron una mini malla para que no se me salga y más no lo podían meter porque no hay para donde porque no tengo grasita por eso es planito☺️, con una súper ventaja y es que no se ensucia💁🏼‍♀️😂) Asi que los invito a que disfruten las fotos y dejen de escribirme y el ombligo porque en serio cuando leo eso me da como no se si es mal genio, o risa, o rabia que la gente sea tan criticona y tan mala onda, que hasta el ombligo se me quiere como salir otra vez😜😘 Los amooo🌹 👙@soy_diverzo