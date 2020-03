Flavia Medina revela affaire con Beckham e invitación de Alexis Sánchez cuando estaba con Mayte

El primer capítulo de la segunda temporada del programa de conversación de Chilevisión, "Podemos hablar", que se estrena mañana, comenzará con fuertes afirmaciones por parte de sus invitados.

La ex chica Mekano, Flavia Medina, fue una de las asistentes más polémicas, luego de declarar que tuvo un affaire con el futbolista David Beckham, según ella, en Singapur.

Flavia, quien además aseguró que el hecho ocurrió hace dos años en una fiesta donde se encontraron por amigos en común, contó todo sobre el encuentro con el esposo de la diseñadora Victoria Beckham.

Paty Maldonado sufrió accidente automovilístico en la Costanera Norte: "Por culpa de un pelotudo" La opinóloga entregó detalles del hecho en redes sociales

“Yo me hacía la difícil, pero es David. ¿A quién no le gusta? Está re bueno el chavón. Nos fuimos aparte y pasó lo que tenía que pasar. ¡Me comí a Beckham y ya está!”, aseguró en el programa de Julián Elfenbein.

De quien también aprovechó de hablar, fue del futbolista Alexis Sánchez, asegurando que éste le habría realizado propuestas de índole romántico cuando todavía estaba con la actriz Mayte Rodríguez.

Aunque el "niño maravilla" no habría sido el único interesado en salir con ella. Todos los futbolistas chilenos me han escrito. No quiero dar nombres, porque algunos son casados”, aseveró.

Te recomendamos en video