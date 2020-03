Dieron a conocer por accidente el nombre real de Paola Jara

View this post on Instagram

A todas las mujeres que rodean mi vida, a las que estuvieron y ya no pero que dejaron huella en mi, a las que me inspiran, a las que me forman, a las que admiro y respeto profundamente por su tenacidad, compromiso, lealtad, amor, sencillez , nobleza, berraquera, independencia, a todas las que son el pilar de los hogares, a esas mujeres que no opacan la luz de las demás porque son seguras de su propio brillo y con él ayudan a otras a ser luz, a las que son madre y padre , a las amigas incondicionales, a todas y cada una de las que están aquí leyendo este mensaje y me siguen. Graciassssss! Y un feliz día mujeres 🌹🌹🌹❤️ las Quiero! #pjlovers🖤 que Dios nos Bendiga y guíe siempre nuestros corazones! 🙏🏼❤️❤️💄👧🏻👩🏼👩🏼‍🦳👵🏽🧕🏻👮🏻👷🏻‍♀️🕵🏻‍♀️👩🏼‍⚕️👩🏻‍🌾👩🏻‍🍳👩🏼‍🎓👩🏽‍🏫👩🏼‍🏭👩🏻‍💻👩🏻‍💼👩🏼‍🔧👩🏻‍🔬👩🏻‍🎨👩🏼‍🚒👩🏼‍✈️👩🏼‍🚀👩🏻‍⚖️👰🏻👸🏼🤱🏼🤰🏼#felizdiadelamujer🌹