Paloma Aliaga muestra avanzado embarazo en redes sociales

Es un hecho, Paloma Aliaga y Cristóbal Valenzuela serán nuevamente padres y esta vez es la ex Extra Jóvenes quien lo hace notar en sus redes sociales al subir la siguiente imagen la noche de este domingo.

Al rededor de 6 meses de embarazo tendría Paloma, quien junto al hermano de Daniel Valenzuela, esperan su segundo hijo, reafirmando aún más la relación que en su minuto fue bastante bullada trás conocerse los hechos de infidelidad.

Cabe destacar que en diciembre pasado los rumores del embarazo eran tema obligado en algunos programas de farándula, siendo el extinto Intrusos de La Red quien fue tras la ex pareja de Paloma manifestando que "hace rato que no hablo nada de eso y no me referiré al tema" cerrando así el tema por parte de Daniel no confirmándolo hasta ese minuto.

