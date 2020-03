Hassam revela que su cáncer no tiene cura

View this post on Instagram

Los niños de la fundación @jeromuyfeliz hicieron mi guerrero de #RogelioPataquiva ❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍 Pequeños grandes guerreros 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽GRACIAS, vamos a apoyar esta causa.