¡Irreconocible! el radical cambio de Carmen Villalobos antes de ser famosa

View this post on Instagram

Niñas les cuento que esta fue la base que usé para el día de los premios 🤩🤩🤩 y la que voy a usar esta semana 💫 Muchas de ustedes me preguntaron por ella, bueno aquí se las dejo , Es la base Clarité de L’bel @lbelonline 💪🏼 Me gusta porque es de alta cobertura y me cubre cualquier imperfección que tenga. Cómo les dije el día de los premios hay más de 30 tonos para nosotras 😍, así que pueden escoger el mejor tono para su tipo de piel 🤗 ! Tiene acabado mate, textura compacta, FPS 30 y lo mejor de todo , es que con el uso continuo ayuda a prevenir la aparición de nuevas manchas 😍😍😍 Que tengan una súper semana💪🏼💪🏼💪🏼 #claritélbel #lbel