El "error" en una escena de Pa' quererte que pocos notaron

Pa' quererte es una de las novelas más vistas en el país.

Eso de acuerdo a cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

La novela se encuentra en su mejor momento, y es que Mauricio (Sebastián Martínez) e Isabel (Hanny Vizcaíno) se encuentran más separados que nunca.

Isabel estuvo hospitalizada y allí se quejó de Mauricio, pidiendo no vivir más con él.

Sin embargo, la encargada del caso fue hasta la casa de Mauricio para verificar que todo estaba bien.

Justamente fue allí cuando ocurrió la equivocación, según algunos televidentes.

#PaQuererte | Un padre nunca querrá separarse de sus hijos, pero no muchas veces ellos no ven todo el esfuerzo que hacen. ¡Pobre Mao! No te pierdas el capítulo de HOY en #ModoFamilia 😰💔 https://t.co/RUMVliHg9k pic.twitter.com/LHfHJMTTdA

