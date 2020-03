Mateo Carvajal y Melina Ramírez tuvieron una larga relación después de conocerse en 'El Desafio'. Así ha reaccionado Mateo al viaje de Melina y Juan Manuel Mendoza

Allí, él era competidor y ella presentadora, y desde entonces se notaba su química.

Del romance nació Salvador, el pequeño que se ha robado más de un suspiro y ya tiene sus propios fanáticos.

Aunque ya no están juntos, la pareja contó que aún se llevan muy bien y que son amigos.

Así ha quedado demostrado en redes sociales, donde todavía comparten comentarios.

De hecho, los dos tienen fotografías como pareja en sus cuentas de Instagram, y aún no las han eliminado.

Sin embargo, ya se está vinculando sentimentalmente a la presentadora con alguien más.

Se trata de Juan Manuel Mendoza, un actor colombiano con quien incluso disfrutó su cumpleaños.

Incluso, se filtraron fotografías y videos de los artistas durante su viaje.

Los dos han declarado que aún no son pareja, pero que se están conociendo y podría suceder en el futuro.

Por eso, los seguidores del deportista, están más pendientes que nunca de su reacción.

Y aunque no ha dicho nada al respecto a través de sus historias en la plataforma, ha empezado a eliminar fotografías.

Entre ellas, una de la que sus seguidores más recuerdan.

Algo, que para muchos podría ser signo de molestia frente a la nueva relación de su expareja.

No obstante, todavía quedan bastantes fotos de la pareja cuando estaban juntos.

Hecho que ha confundido a los internautas, que no entienden por qué el deportista borró solo algunas.

Recordemos que…

En la revista 'Aló' tanto Juan Manuel, como Melina dijeron cosas buenas del otro.

Argumentaron que aún no son pareja, pero que se están conociendo.

Y la presentadora no descartó la posibilidad de que en el futuro pueda iniciar un romance con el actor.

"Con Juan Manuel he conocido a un ser humano maravilloso. No sé si vaya a ser mi novio más adelante o no. Sin embargo, estoy feliz conociéndolo, es un hombre respetuoso, un caballero, y también es un gran papá (…) pido siempre a Dios que me ponga el que es y, si es él, pies Dios me lo hará saber" .