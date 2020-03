"Esta entrevista debió ser editada": Argandoña recuerda momento televisivo en que se rieron de ella por hablar de feminismo

View this post on Instagram

Hace 20 años hablar de feminismo en la televisión chilena era motivo de burlas y ridiculización, de hecho esta entrevista debió ser editada por los “chistes” de los conductores frente a mi respuesta. El papel de la mujer en la sociedad actual ha cambiado y me enorgullece ver estos cambios y como se exigen cambios más grandes, la marcha de hoy solo es un reflejo de quien es la mujer Chilena y lo poderosas que son las nuevas generaciones. Felicidades a todas por tan hermosa convocatoria en un día historico 😊💜 #8M Muchas gracias a mi querida @pin_montane por enviarme este video 💜 #DíaDeLaMujer