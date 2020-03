Adriana Lucía es una de las cantantes que más ha dado de qué hablar recientemente.

La dura confesión que hizo Adriana Lucía sobre las grabaciones de MasterChef Celebrity

No solo por su participación en el programa de cocina, donde es finalista.

También por su notorio apoyo al Paro Nacional y las marchas que comenzaron en noviembre de 2019.

Sin embargo, pocos conocen lo que ocurre al interior de su hogar.

Ella misma se sinceró al celebrar que está entre los últimos cinco del programa.

Tal como contó, su hijo estuvo enfermo mientras ella estaba grabando, y esto le rompió el corazón.

No obstante, su esposo le dijo que no se preocupara, y que cocinara pensando en ellos para salir adelante.

"Ha sido muy duro llegar hasta aquí. Este triunfo también va para mi familia, especialmente para mi esposo @felipebuitrago_ y mi hijo, por tantas horas lejos de ellos, por tantos sacrificios. Por esos días mi hijo estaba enfermo y yo siempre soy la “doctora mami” pegada a él y no poder estar cuidándolo me generaba muchos sentimientos difíciles (…) recuerdo que mi esposo me dijo: 'tú siempre estás con nosotros así no estes físicamente, ademas esto es algo momentáneo, ve y cocina como si lo hicieras para nosotros' y eso hice 😭😭, con todo el amor del mundo lo hice 😭😭", escribe la cantante en su cuenta de Instagram.