 Elizabeth Loaiza contó lo impresionante que fue quitarse los biopolímeros

Muchas gracias @caracoltv por la entrevista. Gracias a todas las personas que se han atrevido a contarme sus casos, gracias por querer hacer eco conmigo para que se salven muchas vidas. Sigo leyendo mensajes y poco a poco respondiendo uno a uno. • Si has sido víctima de esta aplicación indiscriminada de biopolimeros, estás padeciendo enfermedades auto inmunes a raíz de estos, estás con mucho dolor, con cambios de coloración en las partes de la aplicación; no dudes en escribirme a @niunamasconbiopolimeros . En mi fundación @eliloaizafoundation Estamos trabajando para [email protected] a [email protected] ustedes a encontrar una solución. Escríbeme tus datos a @niunamasconbiopolimeros y pronto te daremos información de varios doctores que se unan a la campaña Estamos haciendo la convocatoria y trabajando en descuentos, convenios y facilidades de pago. Nombre Apellido Ciudad Celular Correo electrónico. • Si eres Dr. especializado en retiro de biopolimeros y quieres ayudar a esta cantidad de personas que sufren en silencio día a día, por favor escríbenos a @niunamasconbiopolimeros . Pronto estaré comunicándome con cada [email protected] de ustedes. Tengan un poco de paciencia pues son miles de casos y es mi mamá @carolinajuncafansecret , mi tío @efrainjuncamartinez y yo, solos, respondiendo todo y consiguiendo todo. Fuerza y ánimo para las que están sufriendo. Pronto encontraremos una solución para cada [email protected] Los quiero mucho ❣️❣️❣️ #niunamasconbiopolimerosenelmundo #niunamenos #8m