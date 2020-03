Maleja Restrepo, el arte de la espontaneidad

Ser uno mismo es, como todas las frases que encierran verdades universales, en apariencia sencilla, pero obviamente, muy difícil de alcanzar. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué? Muchas personas jamás lo resuelven a lo largo de su vida y, en la era digital eso es más complejo: hay que parecer exitoso, feliz y “cool”, todo el tiempo . Pero hay personas que no necesitan de eso y transmiten todo eso sin ningún esfuerzo y, por eso son tan recordados y queridos. Eso le pasa a Maleja Restrepo, que es presentadora, actriz y una influencer por su propio mérito en una época en la que esa palabra también tiene significados cuestionables. Con 3,1 millones de seguidores en Instagram, simplemente muestra su vida cotidiana al lado de su esposo, Sebastián “Tatán” Mejía y sus dos hijas, Guadalupe y Macarena. Pero eso sí, con mucha conciencia y un inconfundible sentido del estilo.

Esto es lo que la ha llevado, en últimas, a demarcar límites entre su vida privada y pública, aunque parezcan mezcladas. “Las redes sociales democratizaron el talento, ahora puedes usarlas para mostrar lo que tienes. Nosotros, aunque teníamos ya trayectorias profesionales, supimos cuándo entrar y también teníamos un discurso. Y con todo esto, de una u otra manera, he dado un permiso para que la gente opine de mi vida privada, pero hay un límite: yo publico lo que quiero que esta vea. Creo, por eso, que es más fácil la vida en el anonimato”, le cuenta Maleja a Nueva Mujer. Al hablar del tema, también ha analizado todo lo que se mueve alrededor de un universo digital y artificial donde paradójicamente, todos aspiran a tener su allure sin pretensiones. “Es complejo. He visto muchos casos de personas que arrancaron con un personaje y se quedaron en el camino. Pero esto sucede como en la vida: nos hemos reinventado y ha sido muy bonito, porque, honestamente, nuestra prioridad no es conseguir seguidores ni hacer el contenido en función de esto, sino que es espontáneo. Y de nuevo vuelvo al ejemplo sobre la vida: si fuerzas algo, no saldrá nunca. Por otro lado, sin pensarlo, fuimos pioneros en los contenidos de pareja, aunque al principio Sebastián decía ‘esta qué, esta mujer qué’ (risas). Pero él se fue adaptando y sigue siendo como es: honesto y un papá súper comprometido. Somos muy distintos y así nos supimos encontrar y complementar. Todos los días buscamos hacer contenidos muy reales”, afirma.

Ella, por ahora quiere fortalecerse en Youtube, pero sabe que en esas imágenes que aman ver los internautas también tienen un gran papel sus dos hijas, Guadalupe y Macarena, que destilan encanto. Y aunque en lo digital todos se vean divertidos y felices, el background de criar a dos niñas lo mejor posible encierra mucho más que un video o foto idílicas: “Uno es un ser humano y está aprendiendo. Nadie te dijo cómo tenías que ser mamá. Por eso siempre intentamos ser buen ejemplo y es lo más importante que tenemos para brindarles a nuestros hijos”, dice Maleja con honestidad. “ Eres humano y estás aprendiendo. Es válido equivocarse y a vece siento que hay mucha presión precisamente por la facilidad con la que accedemos a medios y a contenidos. Y por eso buscamos en otras cosas, páginas y personas, algo que en realidad deberíamos buscar en nosotros mismos. Ahora, trato de ser un muy buen ser humano, creo que es parte fundamental de lo que les quiero dar a mis hijas. ¿Y cómo serlo? Es ser justo, ser cariñoso, ayudar a otros, ponerse en sus zapatos. Esto se ve reflejado en mi entorno y es lo más importante que les puedo inculcar”, explica. Eso y los límites, que ya ha puesto en su imagen digital y pública, le han ayudado a definir su propio concepto de la maternidad. “Esto es lo más difícil, tanto en redes sociales, como en la vida diaria. En redes, porque siempre he dicho que tenemos que ser absolutamente responsables, sobre todo cuando tenemos hijos pequeños. Y va a llegar el día en que ellas decidan en que quieran salir o no y también les hemos enseñado a cómo poner límites en el mundo en el que hemos crecido. Por otro lado, también es complejo, porque es necesario que ellos te vean como una autoridad. Tienen libre albedrío, pero tu los guías. Entonces, para mí, poner un límite hoy en día es complicado y siento que va de la mano con la persona con la que uno está”, añade, refiriéndose a “Tatán”, a quien elogia ampliamente por su rol en la educación de sus hijas. “Es un papá primero presente, que es muy importante, segundo, comprometido y tercero, se involucra para que mis hijas puedan hacerlo todo: saber montar en moto, de no estigmatizar esto a un género, que solo los niños montan motos y saben de carros, sino de mostrarles todas las posibilidades que hay y de hacerles entender que al final, si ellas tienen las herramientas en la vida para poder sortear cualquier situación, no necesitarán de ninguna persona. Eso me encanta de él”, expresa orgullosa.

Asimismo, en su maternidad también expresa esa imperfección que hace que tantas mujeres se identifiquen con ella. Sobre todo, porque es una montaña rusa, en cuanto a emociones, vivencias y aprendizajes, que no termina jamás. “Es así todos los días. Hoy sientes que estás bien, a las tres horas te preguntas si lo haces así. Lo que más me gozo es ese proceso que he vivido con cada una de ellas, es que las dos pueden venir de un mismo vientre, pero son dos mujeres completamente diferentes: Guadalupe tiene la personalidad de su papá, es observadora, tranquila. Macarena es más como yo, extrovertida, impulsiva. Y en medio de todo esto, siento que la maternidad es como volver a comenzar y ver que, por ejemplo, las técnica que me servían con una no me funcionan con las otras. Y me gozo eso, el proceso, porque es aprendizaje”, expresa.

Pero su familia más cercana no es la única que se desenvuelve en el mundo digital. Su suegro también ha aprendido de esa naturalidad sin esfuerzo que también le ha dado seguidores por cuenta propia. “A él le gusta mucho. Me llama para hacer contenidos y le he dado un motivo especial para su vida. Y su personalidad es arrolladora y se siente feliz cuando le piden fotos, como admirado. Además, a Sebastián le encanta que su papá no tiene que aparentar algo que no es. Lo bonito de él es su ingenuidad: como lo ven en redes, así es”, afirma.

Y precisamente, esto fue lo que atrajo a productores de cine y televisión para que Maleja pudiera no solo reinventarse en redes, sino en su carrera profesional

Ser como uno es, en otras pantallas

Maleja presentó un exitoso programa de televisión en Discovery Home and Health llamado “Mientras no estabas”, del que espera que haya una segunda temporada. Y también agradece a las redes precisamente esta oportunidad. “Es bonito ver también cómo les gusta tu dinámica en las redes y escogerte para presentar un programa por lo que ven en allí . No hice el casting, lo hicieron mis redes sin yo saberlo. No sabes quién está en un celular viendo lo que haces y así fue, se pasó un filtro de varios nombres y quedé yo”, narra. Pero también, la química que tiene con “Tatán” ha sido la que ha generado que hayan aparecido en el video de Carlos Vives de su canción “No te vayas”. Y, por supuesto, en la película de Harold Trompetero: “Mamá al Volante”, que se estrenó el año pasado. “No dudamos en aceptar esta oportunidad. Hicimos cinco castings y al final quedamos los dos. La experiencia en esta película fue fantástica, hasta mi suegro salió ahí. Al respecto, digo que si uno no se atreve a hacer las cosas por miedo, no termina haciendo nada y no termina sabiendo si funciona o no. Y ahora volvería a hacerlo, feliz de la vida”, afirma.

Por ahora, entre sus proyectos están la colaboración con MAC Cosmetics, que lanzará su primer labial con una famosa colombiana. Maleja se involucró a fondo en el proceso, tanto como se dedica a las redes sociales, donde no solo postea las vivencias de las personas que ama sino a las personas que admira. Entre ellas a Shakira y a Jennifer López en el pasado show del mediotiempo del Superbowl, por lo que representaron. “Ellas dos, como mujeres latinas, siendo el espectáculo central de un evento importantísimo, refleja cómo la lucha de las mujeres ha generado que sucedan cosas como esas”, explica. Pero más allá del fasto, también admira a las mujeres de cotidianidades más alejadas que la suya. “ Sin duda, en Colombia, a quienes más admiro son a esas mujeres que son la mayoría y se ganan un mínimo y que con eso deben pensar no solo en el bienestar de ellas, sino de quienes los rodean. Y esto va desde las mujeres de mi familia, hasta la mujer que ayuda en la casa o Johana Bahamón, quien ha hecho un trabajo impresionante con su fundación. Asimismo, a la líder social, Francia Márquez. Admiro a muchísimas mujeres. Y las admiro porque expresan un término con el que me estoy familiarizando, que es la sororidad. Admiro a todas esas mujeres que pueden reconocerle a otra lo que hacen bien, el cómo se ven de bien”, expresa.

De esta manera, también piensa en el mundo en el que crecerán sus hijas y a las mujeres que luchan para que ellas puedan desenvolverse en él sin barreras ni limitaciones. Y en lo que hacen muchas de ellas, cada día, para que esto pase. “No creo que la palabra sea reivindicar a las mujeres. Creo que nuestro papel siempre ha existido, pero hoy en día es más notorio y cada vez se le está dando más importancia. Cada vez se habla más del tema y eso es muy importante”, recalca.

En cuanto a ella, su afirmación es más personal, y como lo refleja, tan íntimo y único, que en su propio camino va aprendiendo a delimitar su lugar en el mundo, y esto no solo implica hacerlo con con su pareja, su familia o a través de su maternidad. Ella misma es su propia brújula: “he estado en la búsqueda de reinventarme y buscar a las otras que habitan en mí, porque pienso que uno tiene mil mujeres que habitan en uno”.

Al fin y al cabo, sorprender es es sorprenderse a sí mismo por encima de todas las cosas.