Pancho Saavedra cuenta cómo dejó atrás el consumo de cocaína

Pancho Saavedra reveló detalles de uno de los más complejos períodos de su vida: su consumo de cocaína durante su época de estudiante y cómo logró terminar con ello. El animador recordó ese periodo en "Sigamos de largo" y le contó a Sergio Lagos y Maly Jorquiera que probó la cocaína al llegar a Santiago y no saber enfrentar de manera adecuada sus problemas de autoestima: "Yo venía buscando la aceptación de la gente, el querer venir a buscar amistades, me acuerdo latente que había entrado al IACC y sentí mucho bullying por parte de mis compañeros".

Por ello, el animador de "Lugares que hablan" y "Contra viento y marea" probó esta droga. "Yo recuerdo que me metí tres meses en la cocaína, fueron tres meses, no tan intensos pero estaba metido". El uso duró tres meses hasta que su familia se dio cuenta: "Si hubiese seguido por ese camino no estaría contando esta historia hoy día. Era dos veces a la semana, los fines de semana, carrete. Una prima mía me pilló y mi mamá tenía llaves de la casa, un día llegó, revisó todo y me pilló".

En ese momento, su familia lo llevó a un centro de rehabilitación, pero el costo era prohibitivo: 10 millones de pesos. Para conseguir ese dinero, su papá se habría visto obligado a vender un camión y eso lo llevó a hacer un cambio. "Yo me dije a mí mismo, todo esto porque el tonto hueón anda volando dentro de un canasto. ¿Voy a hacer perder a mi papá su capital de trabajo? Te juro que en dos segundos le dije, no. Por favor no, porque me va a hacer peor verte hacer esto", recordó el animador.

Luego terminó con una reflexión: "La coca es una mierda, destruye vidas, familias, es lo peor, por algo le dicen la caspa del diablo. Te hace mal a tu organismo y para los jóvenes que van llegando y se tienen que validar, tienen que buscar validación en ustedes (…) La droga es una porquería, la otra vez dije no voy a contar la historia, pero ahora lo digo con orgullo".