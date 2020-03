Javiera Contador no baja del columpio a su hijo y sorprende con divertida publicación

View this post on Instagram

Hay q tener perso para salir en la foto con ese peinado de almohadón pegado y cerrando un ojo con esa cara e tuto. Me mira y me dice: te gusta esta pose? Se agradece la actitud para el primer día de Prekinder! Se fue cantando por la calle #MueveTuCosita 🙄#VamosTheo #TiAmo #PrimerDiaDeClases #SoloQuedan14años