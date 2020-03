Flavia Dos Santos se ha convertido en una figura pública importante en el país. Flavia Dos Santos contó que sufre de Lupus y cómo lleva la enfermedad



Es imagen de importantes campañas sobre el cáncer de seno, y la detección temprana.

Pero aunque muchos recuerdan ese difícil momento de la presentadora, otros no saben que no es la única enfermedad que ha tenido.

Pues también ha sufrido de Lupus, del que se dio cuenta después de un viaje.

En el programa 'Se Dice de Mi' contó cómo se dio cuenta de que padecía la enfermedad.

Sucedió después de regresar de un viaje por el caribe con 'Día a Día' programa en el que trabajaba.

Los síntomas que empezó a tener contaban con dolores corporales, inflamación en las manos y los dedos, y caída de cabello.

Cuando decidió ir a urgencias y hacerse los debidos exámenes, le dijeron que tenía lupus.

Aunque aclaró que no le contó casi a nadie, pues no quería que las personas se enteraran.

"Yo no contaba a nadie porque me daba pena, no quería que la gente me viera como 'enferma' o 'pobrecita"".