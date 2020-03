"¡Para, por favor!": Los cuatro looks con los que Raquel Argandoña se ha robado el show en "Bailando"

El estelar de Canal 13, "Bailando por un sueño", genera comentarios de todo tipo. Cada noche, el show de televisión sorprende con las coreografías de sus participantes, y poco a poco se ha ido transformando en el programa favorito de la audiencia en ese horario.

Sin embargo, las coreografías no son lo único que ha dado qué hablar, también el look del jurado, en particular, de Raquel Argandoña, quien se ha esmerado en acaparar las miradas con sorprendentes propuestas. Anoche, particularmente, apareció con un traje de plumas en color blanco que no tardó en recibir elogios.

Patricia Maldonado critica duramente "los primeros planos" de Raquel Argandoña en "Bailando por un Sueño" Aunque recalcó que se veía estupenda, le sugirió hablar con el director del programa para evitar los acercamientos.

La animadora compartió en su cuenta de Instagram una sesión de fotos con su último atuendo, el cual se llenó de me gusta. "Outfit tras otro cual de todos mas lindos", "pero la que los viste les da la elegancia y estampa", "Te ves espectacular!!!! Guapa guapa", "Impactante como cada noche puedes logras dejarme maravillada con tus outfit, Glamorosa y regia como siempre", fueron algunos de los posteos de sus seguidores.

Kel Calderón por su parte, también le escribió: "Es que ya no se que hacer con ustedes dos @argandona.raquel @ozcar… Me voy a morir real".

Pero el look plumífero de este martes no ha sido el único que ha dejado a todos con la boca abierta. Aquí un resumen de sus otros atuendos.

"Muy pronto es el #8M y como todas las mujeres somos Mujeres Maravilla hoy quiero rendir un homenaje a todas esas heroínas", escrbió junto a este traje que fue comparado con Spiderman.



Para la segunda noche del estelar optó por un vestido blanco con azul y flecos.

Aunque uno de los outfit más extravagantes, fue el de la primera noche donde optó por un vestido fucsia con grandes mangas del diseñador Juan Failer, quien ha vestido durante todas las noches a Argandoña.