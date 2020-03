Roxana Muñoz muestra la evolución de sus labios a un mes de haberse operado

View this post on Instagram

Así me encuentro hoy después de la operación me sacaron todo el biopolimero 😖. Hace 15 años me llevó una amiga a un centro de estética que ella frecuentaba; nos dijeron que era ácido hialuronico y que a Partir de los 6 meses se iba , yo quise probar y me lo hice , fueron unos pinchazos en los labios y todo parecía bien, pasaron 6 meses, años y nunca se fue. No era ácido hialuronico, si no más bien Biopolimero los labios se deformaron y recién después de años me los pude operar. Fui engañada y lo peor es que mi amiga cayó en manos de un cirujano farsante que le puso esta misma sustancia pero en los pechos , se ha sometido a muchas operaciones y aún no logra recuperar el busto . Lo cuento para que tomen conciencia de que no pueden confiarse y entregar su rostro o cuerpo a cualquier esteticista o cirujano . Porque las consecuencias son graves y te pueden costar la vida . Yo gracias a Dios estoy bien de la operación y recuperándome bien. Pero mi amiga y otros casos que conOzco no corrieron con la misma suerte. Cuídense por favor esta es mi experiencia lo comparto con toda sinceridad y amor.