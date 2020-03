La exreina no se salva de las críticas a pesar de tener una figura hegemónica. Paulina Vega bloquea comentarios en Instagram tras publicación sobre su cuerpo

A pesar de ser una mujer hermosa, Paulina también recibe comentarios incómodos.

Varios de ellos relacionados con su peso, y llegó al punto de molestarse.

Esto porque el tema de conversación es sus redes es sobre su figura, pues algunos consideran que está muy delgada.

Pues bien, en un video reciente Paulina mostró su figura con un video playero.

Cuando comenzó a leer todos los comentarios sobre su delgadez, la solución más sencilla fue bloquear la opción de comentar.

A post shared by Paulina Vega Dieppa (@paulinavegadiep) on Mar 1, 2020 at 5:48pm PST

Por estos días se especula respecto al peso de la anfitriona y exreina. Muchos televidentes se preguntan si Paulina se encuentra bien de salud, pues la han visto más delgada que antes.

Ella, por su parte, se ha burlado de los rumores compartiendo fotos de su comida, aunque algunos no le creen.

Hace unos meses cuando iniciaron los comentarios sobre su cuerpo, ella se pronunció con una reflexión en Instagram.

“Personas que conozco y que no conozco me felicitan o me critican últimamente. “Wow, que flaca, me encanta” o “Wow, que flaca, ¿por qué no comes una hamburguesa?”. Esto me ha puesto a pensar algunas cosas…