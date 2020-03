Kim Kardashian le rinde un homenaje a su esposo al lucir atuendo rapero con pantalones anchos

View this post on Instagram

🇬🇧/🇮🇹 #KanyeWest is back in the fashion world presenting part of the YEEZY SEASON 8 during Paris Fashion Week Woman's FW20. In the eighteen looks presented during the event, West's desire to create something new and meaningful was felt, reinterpreting the iconography of fashion through some immediately recognizable pieces. At the presentation, West also relaunched the talk on the importance of material research in his new pieces, which had already begun with the presentation of the Foam Runners. Even in Season 8 much of the wool used will come from the sheep of his estates but Kanye himself talks about how this accentuated experimentality is just the beginning. Link in bio. – #KanyeWest è tornato nel mondo della moda presentando parte della YEEZY SEASON 8 durante la Paris Fashion Week Woman’s FW20. Nei diciotto look presentati durante l’evento si è percepita la volontà di West di creare qualcosa di nuovo e significativo reinterpretando l’iconografia della moda attraverso alcuni pezzi subito riconoscibili. In occasione della presentazione, West ha rilanciato anche il discorso sull’importanza della ricerca sui materiali nei suoi nuovi pezzi, già cominciato con la presentazione delle Foam Runner. Anche nella Season 8 gran parte della lana utilizzata verrà dalle pecore delle sue tenute ma lo stesso Kanye parla di come questa accentuata sperimentalità sia solo l'inizio. Link in bio. #nssmag