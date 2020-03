Elizabeth Loaiza está viviendo dura situación por cuenta de biopolímeros en su cola

View this post on Instagram

Hoy he estado haciendo fotos para mi marca de tenis 👟👟@crazyshoesofficial que estará a la venta en pocos días en almacenes de cadena @falabella_co y estoy muy feliz por este logro. Cuando les pongo fotos y les cuento que estoy haciendo en el día, no es para chicanear como algunas personas opinan. Es para dar ejemplo y mostrarles que si se puede; con esfuerzo, dedicación y disciplina. Me gustaría que dejen los paradigmas a un lado y se den cuenta que una mujer joven, madre cabeza de familia, también puede ser emprendedora y no necesariamente tener que buscar un man para que las mantenga. Las mujeres que estén leyendo esto repitan conmigo: SI PUEDO, ES FÁCIL, VOY A LOGRARLO!!!. El mejor consejo es un buen ejemplo. Hay que esforzarse para salir adelante y mostrarle a los demás que [email protected] también pueden… Aquí sigo llena de trabajo, recuperándome poco a poco de la cirugía y buscando un espacio para poderles contar lo sucedido!!! Que Dios los bendiga. Perdón por tenerlos así. Ya les contaré en el momento indicado. Quiero todo con lujo de detalles para ayudar a muchas personas y hacer una linda campaña para ayudar a [email protected] que están pasando por lo que pasé tan horrible. Besooooos 😘😘😘. Gracias a @rativav & @ivancaroph por ayudarme con las fotos de este proyecto tan hermoso…. Gracias @falabella_co por abrirme las puertas y GRACIAS DIOS PORQUE TODO ESTO LO PERMITES TÚ 🙏