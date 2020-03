Yalitza Aparicio posa en una revista usando un pañuelo verde y demuestra su apoyo a las mujeres

View this post on Instagram

#MujeresdeCambio Este mes que nos celebra; Yalitza Aparicio, Macarena Achaga y Tessa Ía protagonizan nuestra portada como declaración de lo que significa ser una generación de cambio. La sororidad como acto de resistencia, la conquista hacia la equidad de género y el poder decidir sobre nuestros cuerpos, son algunos de los temas que se abordan en esta edición 💚💚💚 Fotos: @karlalisker Styling: @emilianolr . . . . . . . #revistamarieclaire #marieclaire #mariclairemexico #mujeresmarieclaire #portada #feminismo #yalitza #yalitzaaparicio #macarena #tessaia