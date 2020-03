Jessica Cediel ha dado mucho de qué hablar debido a sus problemas de salud y a su compromiso. La razón por la que dicen que Jessica Cediel terminó su compromiso

Aunque aún no es claro qué es lo que está pasando con su vida, mucho se ha hablado sobre sus biopolímeros.

La modelo está desaparecida de redes sociales, y solo aparece para actualizar sobre su estado a sus seguidores.

Sin embargo, muchos resaltaban que su prometido Mack Roesch había estado a su lado en su recuperación.

Pero ahora, la estabilidad de la relación parece estar en la cuerda floja, según los seguidores de la presentadora.

Esto, porque eliminó la mayoría de publicaciones con su pareja.

La razón por la que dicen que Jessica Cediel terminó su compromiso

En su perfil solo quedan dos fotografías, pero estas involucran el programa 'Exatlón'.

Por lo que los seguidores de la modelo se preguntan qué podría estar pasando con la relación.

Por ahora, Cediel no ha publicado nada en sus redes sociales con respecto a su relación.

No obstante, en su cuenta de Instagram Mack Roesch si conserva las fotos con Jessica.

Varios internautas le preguntan sobre el futuro de su relación y si aún están juntos.

Mientras que otros hablan de lo rápido que fue el compromiso y excusan en ello que presuntamente hubiesen terminado.

Aunque no se conoce si la información es cierta o no, aún no hay hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido.

Recordemos que…

Mack Roesch le propuso matrimonio a la presentadora en la noche de Año Nuevo.

Así lo documentó Cediel con un video en su cuenta de Instagram, que ahora eliminó.

Rápidamente el video se llenó de comentarios que resaltaban que el noviazgo podría ser muy reciente para un compromiso.

De hecho, incluso Leo Sarria, ex prometido de la modelo, comentó alegrándose por el momento.

