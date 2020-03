Fue una broma que surgió cuando el comediante Alejandro Riaño, personificando a Juanpis, le hizo a Julián Román en plena entrevista. Presentador quedó disgustado por chiste que le hizo "Juanpis" González

“¡Ojo que existe Amador Padilla! […] Y terminaría haciendo aeróbicos como Amador”, le dijo Riaño , ya que el actor le contó el origen de su nombre y este agradeció no haberse llamado Amador, como su abuelo y solo dijo: “¿Se imaginan el ‘bullying’?".

Amador Padilla no quedó muy contento con eso, así que expresó su molestia en el programa:

“Claro que sí [me molestó], porque además lo conozco, me conoce, ¿por qué tiene que burlarse de mí así? Se le fueron las luces, se le apareció mi nombre ahí en el camino y me mandó de una. […] No me pareció tan chistoso, la verdad, porque pues aprecio mucho la gente que hace aeróbicos, pero yo nunca he hecho aeróbicos, nunca he hecho recreación, nunca he hecho esa clase de actividades que me parecen bastante interesantes. No sé qué le pasó, ¡a burlarse de mí y yo aquí quietico!”.