Netflix estrenó "Violet y Finch", la película perfecta para un fin de semana romántico

Si este fin de semana tienes ganas de ver una película romántica, pues Netflix trae la mejor opción para que pases un buen rato con una bella historia de amor: la plataforma de streaming acaba de estrenar All the Bright Places, titulada en español Violet y Finch.

La película está protagonizada por Elle Fanning y Justice Smith, dirigida por Brett Haley y la historia está basada en la novela All the Bright Places escrita por Jennifer Niven.

Violet y Finch, la nueva película romántica de Netflix

"Violet y Theodore son dos amigos cuyo encuentro cambia sus vidas para siempre. Mientras luchan por dejar atrás las cicatrices de su pasado, descubren que incluso los momentos más insignificantes pueden tener una importancia crucial en sus vidas", reseñó el portal de cine Filmaffinity sobre la cinta.

En la película se tratan temas emocionales muy importantes que pueden experimentar los adolescentes en su desarrollo, como la depresión, la sensación de no encajar en ningún sitio y cómo puedes hallar consuelo y alegría en la persona menos esperada.

"No me cabe más emoción en el cuerpo. Violet y Finch es uno de mis libros favoritos y de los que más me marcaron. Por favor, si no lo leyeron, háganlo. No se van a arrepentir", escribió en YouTube el usuario @UnniDul.

"He esperado esta película mucho tiempo, Violet & Finch es de mis libros favoritos tanto así que tengo un tatuaje porque me marcó mucho. Quiero ver la escena que me hizo llorar estoy muy expectante", agregó @rugkuzmc.

Si quieres saber más de esta película, puedes ver este video donde los propios protagonistas hablan sobre los aspectos más importantes y sensibles de la historia.

