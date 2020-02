Lía Zafra, actriz, denunció a su ex novio, el actor Juan Pablo Barragán."Ella me pegó": actor colombiano responde a denuncias de su ex por maltrato

En "La Movida", de RCN, ella dijo que él no solo atentó contra su vida (dijo que intentó ahorcarla), también atacó a sus amigas y pareja actual.

El programa aclaró que si bien el actor lo negó todo, decidió no dar aclaraciones.

Pero con "La Negra Candela" dio más detalles, ya que afirma que están dañando su imagen y emprenderá acciones cuando regrese al país.



“Creo que ella está como aprovechando su cuarto de hora y está diciendo cosas que no son, y yo tampoco voy a salir a decir las veces que ella me pegó; además, yo no le pegué“, afirmó este.

Añadió lo siguiente:

“Ella ya está como emocionada por todas la entrevistas y está diciendo disparates. Entonces, yo llego en un mes a Colombia — estoy estudiando, haciendo mi especialización para ser un mejor actor— y pues voy a hacer una acción frente a eso. Yo me iba a quedar callado porque no le quiero dar bola a eso, porque me parece una idiotez de ella, pero está afectando mi imagen pública y no me voy a quedar callado”.

Barragán dijo que grabará un video sobre la violencia entre la pareja y contar lo que pasó realmente.

Esto, según él: " sin intenciones de joder a Lía, a mí o a la gente, sino contando la realidad, y viendo con esa realidad qué podemos aprender”, afirmó.

Acá, las declaraciones del actor.