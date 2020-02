Con sensual foto Melina Ramírez muestra que le falta bajar más de peso

View this post on Instagram

No es la mejor foto, pero fue un día absolutamente FELIZ! Lloré de la emoción. Les presento: GoUp. Ésta es mi marca, es un producto alimenticio pensado en mujeres, para consumirlo en todas las etapas de nuestras vidas, incluido el embarazo 🤰🏼 y la lactancia 🤱🏼. Tiene un desarrollo científico impecable, es una proteína de suero aislada, tiene avena como fuente natural de energía, calcio con vitamina K2, tiene hierro, acido fólico, antioxidantes, tiene biotina para la evitar la caída del pelo, NO tiene azúcar, es endulzado con Stevia para cuidar nuestra flora intestinal, tiene Omega 3, vitamina E, C, A…. y en fin… me puedo quedar aquí describiéndoles el producto TAN BRUTAL, que desarrollamos junto a @ProScienceSupps, me atrevo a decir que después de buscar extensamente, NO existe algo igual, por eso nos lo inventamos! Es la proteína que me hubiera gustado encontrar en mi embarazo para poder suplementarme, para cuidar mi salud, para verme y sentirme bien, lo bueno es que lo puedo tomar ahora para seguir transformando mi cuerpo. Para las que entrenan, para las que no entrenan, para las mamás, para las lactantes, esto es para ustedes MUJERES! GRACIAS ❤🙏🏻 lo consiguen desde YA en @ProScienceSupps