Paulina Vega se enferma tras grabaciones de 'A otro nivel'

Aquí les dejo una foto dónde me veo flaca para los que están preocupados por mi peso 😂 Lo que no saben es que me comí tres porciones de açaí diario en Brasil, pasta todas las noches, y la lista siiigueeee y sigueee. Ustedes tranquilos, que si en algo me tienen que ayudar, es a comer menos. Los que me conocen saben cómo es la vuelta…TEMA APARTE: Nos vemos esta noche a las 8:00 pm por Caracol ❤️❤️