Evelyn Calderón: de niña tímida a reportera sexy ¡FOTOS!

En una entrevista con un diario local, Evelyn Calderón, la Coqueta del Cerro como la conocen sus seguidores, dijo que “ya no es la niña que todos conocieron”.

Ella ha alcanzado el gran cariño de sus seguidores en redes así como quienes la ven en las mañanas en el canal de televisión Ecuavisa.

Evelyn Calderón tiene mucho carisma, dijo que conserva la dulzura que toda niña tienen pero que ahora muestra su lado sexy.

Recientemente su nombre fue tendencia porque un programa de farándula mostró una foto del antes de Evelyn.

Mientras unos la halagaban, otros distinguían los retoques que se habría hecho antes de ganar su fama al ser presentadora y reportera de “En Contacto”.

Según Calderón, ella muestra su faceta de una mujer decidida. madura y sexy. Recalca que antes era una niña tímida pero gracias a su carrera ha explotado la sensualidad que llevaba muy escondida "como todas las mujeres".

Hace dos años impactó en su cuenta de Instagram al subir un video con poca ropa. Dice que cuando le ponen una cámara en frente ella automáticamente se transforma y la coquetería se apodera de su ser, es por eso la razón de su sobrenombre como "la Coqueta del Cerro".

¿Cuántas cirugías se hizo?

En otra ocasión confesó que ha pasado dos veces por el bisturí. “Yo sólo me operé la nariz y me hice una liposucción. Todo es mío, todo es de Salitre. Tengo tendencia a subir de peso por mi mamá y su familia. Trato de ir al gimnasio y cuidarme en la alimentación. He aprendido a comer mejor. Aunque me doy mis gustos”, señaló.