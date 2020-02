"Muy mediocre": Chiqui Aguayo destroza sin piedad la rutina de Ernesto Belloni

Que no se río, y que fue una presentación mediocre. Así definió Chiqui Aguayo la rutina del humorista Ernesto Belloni en la jornada de este miércoles.

El comediante, que no ha estado exento de críticas por el contenido de sus rutinas, logró zafar de las pifias y se llevó dos gaviotas, la de plata y la de oro en la tercera noche de Festival. Sin embargo, la panelista de Buenos Días a Todos, Chiqui Aguayo, no quedó conforme con lo presentado por Belloni.

"Me pareció una rutina muy mediocre. Me parece que los 35 años de carrera nunca estuvieron arriba del escenario", dijo.

"Él no dio su vida, se la quitaron": Ernesto Belloni indigna en redes sociales por referencia a Daniel Zamudio El humorista se refirió al crimen de odio sufrido por el joven en el año 2012, en su rutina del Festival de Viña

Agregó que sólo hubo un momento en que sonrió con lo presentado sobre el escenario. Lo vi titubear mucho, lo vi inseguro, lo vi que ni siquiera él creía mucho en su propia rutina. Me faltó humor. Yo de verdad me reí una sola vez, y fue casi al final, cuando dijo que esto era un beneficio. Fue la única vez que me sacó una sonrisa

"Me pareció que estaba muy suelto. Que no había estructura y que los cambios se hicieron poco antes de subir a la Quinta. Y se notó en una rutina muy mediocre y desarticulada", concluyó.

Te recomendamos en video