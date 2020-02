Catalina Gómez tuvo que ser operada debido a un problema con sus implantes

View this post on Instagram

Hoy y antes de acostarme quiero desde mi ♥️ darle las GRACIAS a DIOS✨ por tenerme acá y por haber iluminado a mí doctor y al equipo que me opero hoy para que todo fuera un éxito! A mi amor @juanpablollano 💎 porque una vez más y pese a que está (medio😓) porque está enfermito no se ha despegado de mi ni un instante (hoy igual que hace 22 años) wowww en serio si que vale la pena creer en el amor, enamorarse todos los días de la misma persona y tratar ser siempre un tremendo equipo… GRACIAS LOVE🤍! A mis hijos Vilu y Mati porque hoy en la mañana en sus caritas, en sus lágrimas (de angustia que siente uno de poder perder a su mamá), en sus abrazos y en sus palabras sentí con todo el poder la fuerza del amor y la necesidad de estar aquí y estar perfecta para ellos… Porque ellos son mi fuerza y mi motivación👩‍👧‍👦 @violetallano29 💜 @matiasllano22 💙 A mí #familia porque sí que me demuestran cuánto vale tenerla… #familiaprimero #lanena @magova51 @marisolgomezp @juancamilocardenasc @materos @juanguillermollanotamayo @carlosllano04 #familiaprimero 🌹 A mis [email protected] wowww a esos los amo porque son la familia💥que escojemos🦋 #besties #friends Y a USTEDES (Si! A ti qué me lees) porque sin ninguna obligación están ahí detrás o delante del celular enviándome mensajes de buena energía, motivación, de sus propios casos y hasta dudas, de preguntas que poco a poco voy contestando porque [email protected] que me siguen saben que los leo y que les respondo si o no??? P.D: yo siempre me duermo tarde (muuuyyy) pero a esta hora me va entrando sueñito jaja pero con los efectos de la anestesia ando de un despierto🤭😄🤣 y saben otra cosa??? No me duele nadaaaa🎉💥🙌🏼