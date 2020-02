Belky Arizala se convertiría en líder de una iglesia

View this post on Instagram

Lo que sé es que si haces el trabajo que verdaderamente amas y te llena, el resto vendrá por añadidura. Sé más espléndido, más extraordinario y usa cada momento para llenarte de motivos para seguir adelante a pesar de las situaciones difíciles. Sigue tus instintos. Ahí es donde la verdadera sabiduría se manifiesta. @oprah @unicentroneivaoficial gracias 🙏 @store_amia vestido