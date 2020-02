El participante que ganaría el programa 'A Otro Nivel'

View this post on Instagram

#AOtroNivel – #CantaConmigo | Lessing Kerguelen, quien formó parte de la orquesta del maestro @wilfridovargas_oficial, logró emocionar a la totalidad del jurado y, de paso, al público presente en el escenario. 🤩 ¿Quieres ver su presentación completa? Ingresa al link de nuestra biografía.