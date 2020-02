Danna Paola sufrió un ataque de ansiedad tras polémica de Gibrán y Francely en "La Academia"

Los éxitos persiguen a Danna Paola luego de su participación en la serie de Netflix, Élite, pero esto no significa que todo sea color de rosa en la vida de la actriz. Luego de la polémica que vivió en La Academia, la famosa confesó que tuvo un ataque de ansiedad.

Danna vivió una de las mayores controversias de esta temporada del reality cuando dos de los alumnos, Gibrán y Francely, la insultaron mientras eran grabados.

La también cantante los enfrentó en vivo y esto genero miles de memes, críticas y halagos en las redes sociales.

“Todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido genuino de mi parte. Todo este desmadre que se armó con los chicos de La Academia, con Gibrán, Francely, no fue nada planeado, de hecho yo sí estaba muy molesta. Chance y a lo mejor sobre exageré las cosas, pero yo no me quedo callada. A mí que alguien me insulte, por más mínimo que sea, en broma o no, voy a decir lo que pienso. Sorry si fue a nivel nacional, sorry”, dijo.

Las palabras de la actriz hicieron que muchos pensaran que se encuentra arrepentida de sus acciones, sin embargo, hasta el momento afirma que debe decir las cosas con las que no se encuentra de acuerdo.

“Con todo este despapaye me entró un ataque de ansiedad. Vivir con ansiedad es algo horrible y estar en este medio es bien cañón. Tuve que borrar Twitter e Instagram. Aunque esto fue chistoso y yo me reí, no, la pasé fatal, porque eso invade tu paciencia y tu salud mental”, confesó al respecto.

