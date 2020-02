Melina Ramírez y Mateo Carvajal anunciaron hace unos meses que, a pesar de que lo habían intentado, decidieron terminar su relación luego de dos años y un hijo.

Melina Ramírez por fin contó qué pasó con su relación con Mateo

Ambos publicaron fotos y mensajes dando las gracias al otro por el tiempo juntos, y hasta aseguraron que no cerraban las puertas respecto a una reconciliación.

Sin embargo, una entrevista de Melina Ramírez sobre el tema, hizo pensar a varios sobre cuál habría sido el detonante. Aunque claro, Melina jamás nombra la palabra.

“Cuando uno hace las cosas tan bien en una relación… Yo lo di todo, lo intenté mil veces, y si no se dieron las cosas pues ya era hora de ya decir no más. Pero la tranquilidad de haberlo dado todo, eso no me lo quita nadie”, dijo.