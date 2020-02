Ex "Doble Tentación" muestra sus estrías con potente mensaje de aceptación: "¡Es algo normal!"

Durante la época de verano, abundan las fotografías en bikini compartidas por las mujeres en medio de sus vacaciones. Pero además de asombrar con las locaciones que utilizan, estos registros suelen levantar una serie de inseguridades y complejos en torno a las formas del cuerpo y marcas como las estrías. Un tema al que se refirió la ex Doble Tentación Gemma Collado, quien mostró sus propias rayas para probar que son mucho más comunes de lo que algunas piensan.

La modelo compartió un video mostrando una de sus piernas, en la que se puede ver una gran cantidad de estrías. La joven decidió hacer el registro en respuesta a los mensajes que estuvo recibiendo en torno al tema, por parte de mujeres que decían sentirse acomplejadas por sus marcas.

Gemma Collado lo acompañó con un potente mensaje de aceptación, y realizó un llamado a no creer en la aparente perfección que se muestra en redes sociales. También se refirió a su propio cuerpo y enfatizó en la importancia de quererse con todas las particularidades.

"Me habéis escrito muchas mujeres que las estrías os acomplejan mucho… Todas tenemos. Algunas más, algunas menos… ¡Es algo normal! No os creáis que por lo que veis en Instagram algunas mujeres son de marte y son perfectas… Tengo estrías, no estoy en los huesos (cogí algunos kgs estos meses), tengo épocas mejores y otras peores; y hay que quererse igual", puso la ex Doble Tentación.

