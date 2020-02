Oscar 2020: esta actriz de “Once Upon a Time In Hollywood” llevó una hamburguesa dentro de su bolso y se hizo viral

Julia Butters, una pequeña actriz de la película Once Upon a Time In Hollywood de 10 años, se volvió viral durante la ceremonia de los premios Oscar 2020, porque llevó un atuendo digno de una princesa, pero con un pequeño detalle dentro de su bolso, una hamburguesa.

La pequeña se robó la atención de los presentes en la alfombra roja, ya que lució un llamativo y pomposo atuendo rosado, pero lo que verdaderamente la volvió viral fue el aperitivo que guardaba.

Julia Butters debutó en su primera alfombra roja de los Oscar 2020

Julia Butters: Estoy OBSESIONADA con lo hermosa que es esta niña. Una de las cosas que amo es que siempre está bella pero sin parecer más grande (aún). Es como una muñequita toda simpática y nerviosa por las alfombras rojas.

Cuando le preguntaron por qué llevaba una hamburguesa, la niña no dudo en responder: “No me gusta la comida de aquí”, al tiempo que mostró el contenido de su bolo color rosa con brillantes.

Julia participó en la película de Quentin Tarantino y recibió elogios de la crítica por su papel de Trudi Fraser, de modo que la consideran una promesa de la actuación.

La foto con la hamburguesa

La pequeña comenzó su carrera siendo todavía una bebé y haciendo comerciales, pero su primera interpretación como actriz fue con la serie Criminal Minds, donde encarnó el papel de Gabby.

Sus pequeñas apariciones en la TV fueron la gran oportunidad para trabajar con Tarantino, pues, mientras él escribía el guión de la película, hoy con varias nominaciones al Oscar, la vio en la pequeña pantalla y de inmediato la eligió.

