Así es la vida llena de lujos de Elissa y Miranda, las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto

View this post on Instagram

SAN ANGELeando… Comimos en el #mercadodelcarmen #plazasanjacinto para después sin planearlo ir al #helenico a disfrutar de #elnoshowméxico un experimento teatral sin duda recomendadisimo. Hoy fue su última función, esperando volver a cartelera pronto. Amo mi #cdmx🇲🇽