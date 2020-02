Ingrid Coronado reveló los tóxicos momentos que vivió por su fama

La vida de los famosos parece perfecta en muchas ocasiones, pero Ingrid Coronado demostró las complicadas situaciones con las que debió lidiar por “mantener una imagen”. La conductora de televisión reveló que soportó “relaciones tóxicas” que le provocaron daño en diversos aspectos de su vida.

Coronado reveló que tuvo depresión debido a las presiones que recibió, tanto de parte del medio como de ella misma.

“Es total y completamente normal, buscar aceptación en los demás; debo decirles que yo viví así por mucho tiempo, queriendo tener una imagen reconocida y esperando que la gente opinara bien de mí”, dijo coronado a través de su canal de Youtube.

Ingrid Coronado decidió no dejarse lastimar

La exconductora de “Venga la Alegría” reveló que esto la llevó a vivir momentos desagradables que lastimaron su autoestima.

“Sólo me llevó a estar en relaciones muy muy tóxicas, a aguantar violencia y sobre todo situaciones que lastimaron mi autoestima, todo con tal de mantener una imagen de mujer fuerte y exitosa”, explicó.

Sin embargo, la famosa decidió darle un punto final a esta situación y empezó a preocuparse por su bienestar emocional.

Según su revelación, comenzó a dejar de lado las críticas destructivas y empezó a autoevaluarse, lo cual permitió que su autoestima mejorara.

“El día que me cansé de recibir ese trato, de regalar mi poder, cuando dejé de escuchar las voces exteriores que me debilitan, cuando comencé a sanar cada una de mis células, cuando dejé de condenar o culpar a los demás por lo que me pasa a mí, ese día me di cuenta de algo que es muy importante, soy mucho más de lo que la gente puede opinar de mí, descubrí mi valor y comprendí que el único camino posible es el del autoconocimiento”, dijo.

