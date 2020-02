Yina Calderón es tendencia por la pelea que habría provocado con su ex compañera de Protagonistas de Novela, Manuela Gómez, en un bar en Medellín. No es la primera pelea: los otros escándalos de Yina Calderón

Sin embargo, ella ya había protagonizado otra pelea similar. Esto pasó en 2017.

Esto fue en las fiestas tradicionales de su pueblo, Oporapa, en Huila.

Ella estaba pasada de tragos y era jurado de un reinado local.

Una mujer la llamó "guisa"y Yina reaccionó bueno… como con Manuela Gómez. Todo quedó registrado en video.

Ella declaró posteriormente a "El Fisgón", lo siguiente:

"Una vieja me dijo ‘guisa’, o algo así, y yo estaba tomada y la vieja montándome pelea toda la noche. Yo pasé y me empujaba. Cuando la vieja se volteó, se me salió el mal genio y la cojo de las greñas y la revolqué en el piso”, contó en su momento.

La joven le arrancó sus extensiones y pudo recuperar la moña postiza cuando las autoridades detuvieron la riña. No es la primera pelea: los otros escándalos de Yina Calderón

#ElFisgón: Así fue el pleito que protagonizó Yina Calderón en plena vía pública: https://t.co/5muejGtfVc pic.twitter.com/Q8oCTZGH57 — Caracol Televisión (@CaracolTV) July 2, 2017

Pero ese no es el primer escándalo que ha tenido. O bueno, no el más reconocido hasta ahora.

Fue inadmitida en México por migración al querer viajar a ese país. Hay que sumarle que defendió a Ricardo Urazán, cirujano denunciado por malas prácticas. Él fue el que hizo la cirugía a la joven Ana Carvajal, famosa tuitera llamada AnaBoicot. Ella murió luego de su liposucción a sus 32 años.

Y en 2016, lanzó un concurso que terminó mal.

Al parecer, ella jamás entregó las fajas que vendía. Una de las ganadoras dijo que jamás entregó nada, a lo que Calderón afirmó que no tenía tallas grandes, pero que sí las entregó.

Eso, claro, en sus términos, al tratar de mujeres "gordas, regordas", a las concursantes, para más Inri.

“Le pedí a seis chicas muy gorditas que me escribieran para regalarles la faja y ayudarles a combatir la obesidad, pero muy gorditas, o sea mujeres XXXXX recontra XXL. Entonces, seis de ellas me escribieron, yo las escogí, y toda la vuelta. Mandé a mi costurera a que las hiciera [las fajas] porque esa talla yo no la tengo porque son mujeres regordas y yo monté un video diciéndoles que no las había enviado porque ellas eran mujeres muy gorditas, eran tallas muy grandes y que yo no tenía esa talla. Entonces, se ofendieron que porque yo las estaba lastimando e hiriendo cuando,¡por Dios¡, lo dije normal”, dijo en su momento.

Ella también es famosa por sus cirugías continuas. Ahora suma un nuevo episodio a su polémica figuración.