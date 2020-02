"Daría todo por un último beso tuyo": Maly Jorquiera dedica emotivo mensaje a su madre

View this post on Instagram

Hoy hace 14 años que partiste Nury Péndola Castañeda, Mamá!!! Hace 14 años quise morir contigo, por que nada tenía sentido sin ti, eras todo, el alma de la casa, el alma de mi vida, todo lo hacía para ti! Hoy, ya no quiero irme contigo aún, lograste ayudarme a rehacer mi vida sin ti y no fue fácil, desde el lugar donde estás, hiciste todo y haces todo para que mis hermanos y yo seamos felices, por que una madre nunca te abandona y tu me lo demuestras cada día, estás conmigo en las buenas y en las malas, como siempre! Me iluminas y me guías para rodearme de las mejores personas para mi y me haces aprender de mis errores y malas decisiones, como lo hacías cuando te podía mirar a los ojos. Hace 14 años que no te miro a los ojos, pero te siento igual de cerca, a cada minuto y por sobre todas las cosas, cuando estoy con mi hijo! Gracias, gracias, gracias mamá! Gracias x darme la vida! Por que tu legado vive en mi y trato con todas mis fuerzas de honrarlo y honrarte cada día! Legado de amor, solo amor 🙏🏻❤️ Te amo tanto, tanto, tanto! Extraño tus manos rasposas de hacer aseo, lavar la loza y hacer todo lo que te cargaba hacer Jajajajajajajaja también heredé eso Jajajajajajajaja pero lo hacías x nosotros, por que nos amabas, cuidabas y besabas todo el tiempo! Daría todo por un último beso tuyo, pero se que cada noche cuando juego con mi Luquitas antes de dormirlo nos besas a los dos, lo sé, lo sé! Espero que estés bien y orgullosa de mi, gracias x cuidarnos y gracias x guiarme y hacerme lograr tener mi propia familia con mi amado @wenafreire que te debe caer mejor que yo, lo sé, a mi también me cae mejor que yo! Y gracias x todo! Hoy lloro, por que te extraño, pero mas lloro de la alegría de que seas mi mamá, donde quiera que estes! Nos vemos en mis sueños mamá! Y cuida a mi hijito por favor, cuídalo siempre! Atte tu hija María Paz Jorquiera Péndola, más conocida como Maly o #mamaly 😄❤️😘 👩‍👧 #salud 🍷